Silivri'de Dolandırıcılık İddiası

Silivri'de bazı iş yerlerinde el çabukluğuyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, Piri Mehmet Paşa Mahallesi'ndeki bir büfe ve giyim mağazasının sahipleri, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, dolandırıldıkları ihbarında bulundu.



İhbar üzerine harekete geçen polis, kimliği belirsiz bir kişinin alışveriş yaptıktan sonra ödediği parayı el çabukluğuyla geri aldığı, verdiği paranın üstünü de ödeme yapmış gibi aldığı iddiasına ilişkin çalışma başlattı.



İş yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olayın aydınlatılması için yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor.