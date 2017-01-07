Silivri'de Çok Sayıda Araç Mahsur Kaldı

Silivri'de yoğun kar yağışı nedeniyle Çeltik istikametinde çok sayıda araç mahsur kaldı.



İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. TEM Otoyolu Silivri mevkii Çeltik istikametinde yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde araçların yoğun kar yağışı nedeniyle ilerleyemediği görülüyor. - İSTANBUL