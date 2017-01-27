Silivri'de Balık Denetimi

Silivri İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, Silivri'deki balıkçılar ve AVM'lerde satılan balıkların boylarını denetledi.



Silivri sahilinde bulunan balıkçıklar pazarında, Silivri İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı denetimlerde, balık satış yerlerinde balık boy yasaklarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Gün boyunca süren denetimlerde AVM'lerde ve balık pazarındaki balıkçıların, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa uygun satış yaptığı gözlendi.



Silivri İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Benli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burada kanunun bize vermiş olduğu yetki ile 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa uygun, su ürünleri denetimi yapıyoruz. Balıkların boyunu ölçüyoruz, yasaya uygun olup olmadığını ve mevsimine uygun olup olmadığını denetliyoruz. Arkadaşlarımız boy ölçümü yapıyorlar, balık boy ölçümü cetvelinin üzerine belirlenen balıkları koyuyorlar. Ortalama hamsinin boy ölçümü kanuna uygun 9 cm olması gerekiyor. Bunun altında olursa balığın tümüne el koyuyoruz ve idari yaptırım uyguluyoruz." dedi.



Silivri'deki denetimlere 10 personel katılırken, denetimlerin ilçede sık sık süreceği belirtildi.