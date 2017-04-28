Silivri Belediyesi Ortaköy Börek Festivali

Silivri Belediyesi, bu yıl 8.'si yapılacak Ortaköy Börek Festivali için tüm hazırlıklarını tamamladı.



Silivri Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Festival kapsamında Büyük Mübadele Derneği'nin, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin 94. Yıldönümü kutlamaları da yapılacak.



Yunanistan'dan gelecek konukların da yer alacağı festivalde, Mübadele Derneği'nin halk oyunları gösterisi ve Mübadele Vakfı üyelerinin koro konseri sahnelenerek, kültürler arası diyalog yaşanacak.



"En İyi Börek Yarışması"nın gerçekleştirileceği etkinlikte birinciye 1.000 TL, ikinciye 500 TL, üçüncüye 250 TL hediye çeki armağan edilecek.



Ayrıca katılan tüm yarışmacılara küçük ev aletleri hediye edilecek.





7 Mayıs Pazar Günü 15.00'ten itibaren festivali için Özel İdare İş Merkezi önünden ücretsiz servis araçları kaldırılacak.