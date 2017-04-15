Şilili Tenisçi Rios, 700 Bin TL'lik Arabasıyla Kaza Yaptı

Şili'nin yetiştirdiği en iyi tenisçilerden Marcelo Rios feci bir kaza geçirdi. Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 700 bin TL değerindeki lüks marka otomobiliyle seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybeden 41 yaşındaki yıldız kaza yaptı.

Kaza sırasında alkollü olduğu iddia edilen Rios twitter hesabından yaptığı açıklamada, kazaya yoldaki yağ birikintisinin sebep olduğunu söyleyerek, ''Endişelenmeyin, ben iyiyim'' ifadelerini kullandı.