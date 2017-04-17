Silikon Vadisi'nde Kazakistan Temsilciliği Açılıyor

- Kazakistan'ın Başbakanı Bakıtcan Sagıntayev, ABD'ye gerçekleştiren resmi ziyaret kapsamında Kazakistan'ın Silikon Vadisi'nde temsilcilik açması için anlaşma imzaladı.



Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Sagıntayev, 11-14 Nisan arasında yaptığı resmi ziyaret kapsamında dünya çapında teknoloji alanında lider şirketlerin temsilcileriyle temaslarda bulundu.



Başbakanlık sitesinde yapılan yazılı açıklamada, ""Zerde" Ulusal Komünikasyon Holding'i ve GVA Capital vençur fonu arasında Kazakistan'ın Silikon Vadisi'nde temsilcilik açmasına ilgili mutabakat muhtırası imzalandı. Silikon Vadisi'ndeki Kazakistan temsilciliği yeni teknoloji işletmelerinin geliştirilmesi için bir platform sağlayacaktır" denildi.



(Fotoğraflı) - Astana