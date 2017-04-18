Silikon Vadisi'nde İlk Türk Kuluçka Merkezi Starcamp Açıldı!

Dünya üzerinde teknolojilerin ve fikirlerin gelişiminde önemli bir rol oynayan Yıldız Teknopark, Türkiye'den 4 üniversiteyle bir araya gelerek ABD'de Starcamp Kuluçka Merkezi'ni kurdu. Türkiye'nin en büyük kuluçka merkezi olarak bilinen Yıldız Teknopark bünyesinde şuanda hali hazırda 90 girişim bulunuyor. Yüz ölçümü olan 4 bin metrekare alan ve çatısı altında bulunan 90 firması ile en büyük teknoloji merkezi olan Yıldız Teknopark Starcamp Kuluçka Merkezi ile Silikon Vadisi'nin ilk Türk kuluçka merkezi ünvanının da sahibi oldu.







Dünya devleri olarak bilinen Google, Facebook, Amozon gibi ünlü şirketlerle aynı bölgede kurulan Starcamp, başarılı projeleri, dünya girişim sermayesinin yüzde 30'unu bulunduran ABD pazarına hazırlamayı amaçlıyor. Geçtiğimiz günlerde Tesla tarafından yapılan açıklamada Elon Musk genç girişimcilerin her zaman yanında olduğunu basına duyurmuştu. Bu gibi destekler karşısında Türk girişimcilerin ABD'nin teknoloji merkezinde kendilerini çok hızlı geliştirecekleri kesin gibi gözüküyor.



Kuluçka Merkezi (Incubation Center) programı, başarılı şirketleri ortaya çıkarmak için henüz işin başında olan girişimcilere destek olacak kaynak ve hizmetleri sağlamak üzere kurulmuş merkezlerdir.



Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ve KOSGEB'in 5 milyon dolarlık desteğiyle Silikon Vadisi'nde kurulan Starcamp, başarılı inovatif projelerin yurtdışına açılmasına katkı sağlıyor.







Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, "Şimdiye kadar yazılım ve internet teknolojileri alanında 23 girişimcimiz Starcamp'te düzenlenen programa katıldılar. Bazı firmamız da Starcamp'te yer kiraladı. Bütün bu girişimcilerimizi teknolojinin şampiyonlar ligine çıkarmaya hazırlanıyoruz." dedi. Starcamp'ta yıl sonuna kadar 50'ye yakın sayıda firmayı Silikon Vadisi'ne taşımayı hedeflediklerini belirten Güner, "Dünya teknoloji alanındaki pazar payımızı artırmayı hedeflediğimiz bu yolculukta, girişimci firmalarımıza desteğimiz tam." dedi.



Teknoloji haberleri kaynağı: Technosfer.com