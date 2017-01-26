Silikon Vadisi Milyonerleri 'Kıyamet Gününe' Hazırlanıyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan ve dünyadaki teknoloji üretiminin merkezi kabul edilen Silikon Vadisi'ndeki milyonerlerin büyük bir kısmının olası bir 'kıyamet günü' için ciddi hazırlık içinde olduğu belirtildi.

Teknoloji milyonerlerinin silah ve mermi stokladıkları, motosikletler alarak yeraltında sığınaklar yaptıkları kaydedildi.

EN ÇOK KENDİ YAPTIKLARI YAPAY ZEKADAN KORKUYORLAR

Independent'ın haberine göre en çok yapay zekanın 'ilerleyişinden' korkan Silikon Vadisi zenginleri, bir gün akıllı cihazların insanlara başkaldırabileceğinden endişe ediyor.

Profesyonel sosyal paylaşım ağı LinkedIn'in kurucularından Reid Hoffman, ABD'nin California eyaletindeki zenginlerin en az yarısının kıyamet gününe aktif hazırlıklar içinde olduğunu belirtti.

SİLAH VE MÜHİMMAT ALIYORLAR

Eski Facebook yöneticisi Antonio García Martínez'in ise Pasifik okyanusundaki bir adada satın aldığı arazi üzerinde, jeneratörler ve güneş pilleri ile donatılmış bir ev inşa ettiği, aynı zamanda da çok sayıda silah satın aldığı iddia ediliyor.

Reddit internet sitesinin eski genel müdürü Yishan Wong da yeraltı sığınaklara yapılan masrafların boşa gitmeyeceğini düşündüğünü ifade ediyor.