Silikon Vadisi Adayları Yarışıyor
Trakya Kalkınma Ajansı tarafından parlak iş fikirlerini Trakya ekonomisine kazandırmak üzere başlatılan "Yeni İşim Girişim 2017 Let’s Up Eğitimleri Ara Jürisi" Tekirdağ’da yapıldı.
Trakya Kalkınma Ajansı tarafından parlak iş fikirlerini Trakya ekonomisine kazandırmak üzere başlatılan "Yeni İşim Girişim 2017 Let's Up Eğitimleri Ara Jürisi" Tekirdağ'da yapıldı.
Bölgedeki girişimcilere mentorluk desteği sağlayan ve finansman kaynakları ile buluşma fırsatları sunan programdan yararlanmak üzere iş fikirlerini sunan girişimci adayları kıyasıya yarıştı. Değerlendirme jürisinde Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de yer aldı.
Trakya Kalkınma Ajansı Tekirdağ merkez binasında yapılan ara jüri elemelerinde, 30 girişimci adayı iş modeli kanvaslarını oluşturup projelerinin detaylarını Trakya Kalkınma Ajansı, Girişim Merkezi, TEB Girişimevi, Trakya Teknopark, Namık Kemal Üniversitesi Teknopark ve Kırklareli Üniversitesi temsilcilerinden oluşan jüri ile paylaştı. Değerlendirme sonucunda "Yeni İşim Girişim Programı" kapsamında Silikon Vadisi için yarışmaya devam edecek aday sayısı 10 kişiye indi. Sürece devam edecek olan 10 aday, program kapsamında düzenlenecek olan "Demo Day" etkinliğinde projelerini tanıtma fırsatı bulacak. 3 Mayıs 2017 Çarşamba günü Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde saat 14.00'te başlayacak olan Demo Day etkinliğinde başarılı bulunan 3 girişimci ABD'de bulunan Silikon Vadisi'nde staj görecek ve büyük firmaların iş süreçlerini yerinde görme fırsatı bulacak.
Ara jüride başarılı bulunan projelerin ekip liderleri ise Anıl Başaran, Ataman Kunbuk, Cem Gençtürk, Cihan Şahin, Enes Irmak, Ertürk Tezcan, Mesut Deniz, Mücahit Kuralay, Nihal Nur Demir, Orçun Toy oldu.
Başarılı bulunan projeler tekstil, bilişim, mekatronik, elektronik, mobilya uygulamaları, sağlık turizmi, 3D yazıcı teknolojileri, İHA teknolojileri, medikal, sosyal medya ve paylaşım ekonomisi gibi alanlardan yenilikçi fikirleri kapsıyor.
"Kazananları ABD'de yeni iş tecrübeleri ve örgütlenmeleri ile tanıştıracağız"
Trakya Kalkınma Ajansı olarak, TEB Girişim Bankacılığı, Bölge Ticaret Odaları, Bölge Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisleri, Bölge Üniversiteleri ile işbirliği içerisinde Trakya Bölgesi'nde girişimcilik hareketini başlattıklarını belirten Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Yeni İşim Girişim Programı kapsamında bölgemizin girişimcilik endeksini Türkiye ortalamasının üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yıl programın başında 180 başvuru vardı. Başvuruların içinden 75 tanesini mülakata davet ettik. Bunların içinden başarılı bulduğumuz 30 iş fikrini seçtik ve bunlara eğitimler verdik. Girişimcilerin TRAKYAKA-TEB işbirliği ile konusunda uzman eğiticilerden eğitim almaları, üst düzey yöneticiler ile çalışarak iş modellerini ticarileştirmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmalarını sağladık. Let's up Programına katılan bir girişimci yaklaşık 20 günlük bir eğitim-iş geliştirme sürecine dahil oluyor. Şimdi son aşamaya geliyoruz. 3 Mayıs'ta Edirne'de Yeni İşim Girişim Let's Up Programının kazananları belli olacak. Onları Silikon Vadisi deneyimi bekliyor. İş fikirlerini daha üst boyutlara taşımaları için onları ABD'de yeni iş tecrübeleri ve örgütlenmeleri ile tanıştıracağız. Paydaşlarımızla ortak hareket ederek hayata geçirmeye başlattığımız bu program bölgesel güç birliğinin çok önemli bir ürünüdür" dedi. - TEKİRDAĞ