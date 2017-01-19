Silifke Müzik ve Folklor Festivali Cıoff'a Üye Oldu

Her yıl 20-26 Mayıs tarihleri arasında geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali, Uluslararası Dünya Folklor Festivalleri Konseyi'ne üye yapılarak daha kapsamlı hale getirildi.



Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, Birleşmiş Milletler UNESCO'ya bağlı olarak faaliyet gösteren Uluslararası Dünya Festivaller Birliği (CIOFF) Türkiye Başkanı Savaş Tuğsavul ve Genel Sekreter Muammer Arslan'ı makamında ağırladı.



Kentin kültür ve sanatını, halk danslarını ve güzelliklerini bütün ülkelere yansıtma çabası içinde olduklarını belirten Başkan Turgut, "Bu yıl 44.'sünü gerçekleştireceğimiz Müzik ve Folklor Festivalimizi, CIOFF kuralları çerçevesinde gerçekleştireceğiz. 43 yıldır kutladığımız bu festivallerimiz sayesinde, ilçemizin adını tüm dünyaya duyurmayı başardık. Silifke halkımız geçmişine sahip çıkarak, bu değerlerini korumayı en iyi şekilde başarmış ve sürdürmüştür. İşte bu geleneğimizi ve festivalimizi, bir nevi koruma altına almış oluyoruz. Silifke'miz Akdeniz'in incisi olup, deltasından ovasına, zengin bitki örtüsünden denizine kadar birçok birleşimi içeren, zengin bir tarihi dokuya ve köklü bir kültürel geçmişe sahiptir. Ülkemizin cennetten bir yurt köşesidir. İşte böyle bir ilçenin tanıtılması, sevginin, barışın ve kardeşliğin kökleşmesi daha nice festivallerde buluşmamıza vesile olacaktır.Tüm dünyadaki CIOFF festivalleri arasında bizim festivalimizin de yer alması, bizleri ve Silifke halkını çok mutlu etmiştir. Bu konuda bizlere destek veren CIOFF Türkiye Başkanı Savaş Tuğsavul ve CIOFF Genel Sekreteri Muammer Arslan'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



Silifke Belediyesinin böyle bir konseye üye olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden CIOFF Türkiye Başkanı Savaş Tuğsavul, "Başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. CIOFF Uluslararası Dünya Folklor Festivalleri Konseyi olarak birçok ülkemizin festivallerini bir çatı altında toplayarak, dünya barışına ve kültürler arası diyaloga da katkı sağlıyoruz. Zengin bir tarihi olan ve aynı zamanda yıllardır uluslararası düzeyde festivaller düzenleyen Silifke Belediyesi'nin böyle bir konseye üye olması son derece önemlidir. Bundan dolayı başkanımızı tebrik ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" diye konuştu.



CIOFF Türkiye Genel Sekreter Muammer Arslan ise Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nin bu konseye dahil edilmesinin ardından kültürler arası zenginliklerle tanışacağını, bu açıdan önemli bir adım olduğunu belirtti.



CIOFF Türkiye Başkanı Savaş Tuğsavul ve Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut konsey üyelik sözleşmesini imzaladı. - MERSİN