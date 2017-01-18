Silifke Müzik ve Folklor Festivali Cıoff'a Üye Oldu

Silifke ilçesinde her yıl mayıs ayında geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali, Uluslararası Dünya Folklor Festivalleri Konseyine, (CIOFF) üye yapıldı.



Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, UNESCO'ya bağlı olarak faaliyet gösteren CIOFF Türkiye Başkanı Savaş Tuğsavul ve Genel Sekreter Muammer Arslan ile üyelik anlaşması imzaladı.



Turgut, yaptığı konuşmada kentin kültür ve sanatını, halk danslarını ve güzelliklerini bütün ülkelere yansıtma çabası içinde olduklarını söyledi.



Bu yıl 44. gerçekleştirilecek Silifke Müzik ve Folklor Festivalinin, CIOFF kuralları çerçevesinde yapılacağını ifade eden Turgut, "43 yıldır kutladığımız bu festivallerimiz sayesinde, ilçemizin adını tüm dünyaya duyurmayı başardık. Silifke halkımız geçmişine sahip çıkarak, bu değerlerini korumayı en iyi şekilde başardı ve sürdürdü. İşte bu geleneğimizi ve festivalimizi, bir nevi koruma altına almış oluyoruz. Tüm dünyadaki CIOFF festivalleri arasında bizim festivalimizin de yer alması bizleri ve Silifke halkını çok mutlu etti." diye konuştu.



CIOFF Türkiye Başkanı Savaş Tuğsavul da Silifke Belediyesi'nin böyle bir konseye üye olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.



CIOFF Uluslararası Dünya Folklor Festivalleri Konseyi olarak, birçok ülkenin festivallerini bir çatı altında toplayarak, dünya barışına ve kültürler arası diyaloğa katkı sağladıklarını bildiren Tuğsavul, "Zengin bir tarihi olan ve aynı zamanda yıllardır uluslararası düzeyde festivaller düzenleyen Silifke Belediyesi'nin böyle bir konseye üye olması son derece önemlidir. Bundan dolayı başkanımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.