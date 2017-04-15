Silifke Kalesinin Restorasyon Çalışmaları

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, tarihi Silifke Kalesi'nin restore edilmesi için 3 milyon lira, kale içerisindeki kazı çalışmasının bu yıl bitirilmesi için de 500 bin lira ödenek talep edildiğini bildirdi.



Cinbir, yaptığı açıklamada, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın geçtiğimiz günlerde ilçeye yaptığı ziyarette, Silifke Kalesi'nin restore edilmesi ve kale içindeki kazı çalışmaları konusunu görüştüklerini belirtti.



Ödenek konusunu da kendisiyle görüştüklerini ifade eden Cinbir, şunları kaydetti:



"2011 yılı içerisinde başlanan kalenin içerisindeki kazı çalışmalarının tamamlanabilmesi için 500 bin lira ödeneğe ihtiyaç var. Bu ödenek talebini kendisine ilettik ve 500 bin liranın tahsis edilmesi için kendileri talimat verdi. Bununla birlikte asıl Silifke Kalesi'nin en önemli problemlerinden biri de genel restorasyon çalışmasının yapılması ihtiyacı. Silifke Kalesi restorasyon çalışmasına başlanabilmesi için geçen yıl 850 bin lira yine sayın bakanımızın talimatlarıyla Mersin Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığına bir ödenek aktarılmıştı. Bu ödenekle ihale çalışmaları devam ederken 2017 yılında ne kadar para kullanılabileceği konusu değerlendirildi ve 2017 yılında 3 milyon liralık bir restorasyon çalışmasını tamamlayabileceğimiz düşüncesi hakim oldu. Sayın bakanımızdan surların restorasyonu için de talep ettiğimiz 3 milyon liranın da yine Mersin Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığına sağlanması konusunda desteklerini aldık. Böylece 2017 yılında Silifke Kalesi'nin içindeki kazı çalışmaları bitirilmiş olacak."



Cinbir, Silifke Kalesi'nin restorasyon çalışmasının başlayacağını ve 2 yıl içinde restorasyon çalışmasını tamamlamayı hedeflediklerini aktardı.