Silifke Kadın Meclisi'nin Seçimleri Yapıldı

SİLİFKE Kent Konseyi'nin Kadın Meclis Başkanlığı ve yönetim seçimleri yapıldı. Divan Başkanlığını Zeki Kekeçoğlu'nun, divan sekreterliğini ise Turgut Ongun ve Saadet Sayın'ın yaptığı genel kurula Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, Kent Konseyi Başkanı Rifat Karaduman, Belediye Kültür Müdürü Üstün Zayim ve kadın üyeler katıldı.



Yapılan seçimlerde Silifke Kadın Meclisi Başkanlığına İmdat Kömbe, yönetim kurulu üyeliklerine Şükrüye Çopur, Şerife Özer, Leyla Topcu, Aynur Sapmaz ve Kezban Dikmen seçildiler. Ayrıca geçmiş yıllarda görev yapan kadın meclisi üyelerine hizmetlerinden dolayı Başkan Dr. Mustafa Turgut tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.



"KENT KONSEYİMİZİ VE BURADA GÖREV ALAN ÜYELERİMİZİN FİKİRLERİNİ ÖNEMSİYORUZ"



Kadın Meclisi yönetim kurulu ve Başkanının seçildiği genel kurulda bir konuşma yapan Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, "Kent konseyimizi ve bu konseyde çalışan bütün üyelerimizin fikirlerini önemsiyoruz. Bağımsız, özgün, demokratik ve siyaset üstü duruşuna saygı duyuyor ve bu özelliğinin bozulmaması için azami dikkati gösteriyoruz. Bu amaçla seçecek olduğunuz Yönetim Kurulu ve Meclis başkanının görevlerinin hayırlı olması diliyorum" dedi.



"KENT KONSEYLERİ BİR YOL GÖSTERİCİ KONUMUNDADIR"



Kent Konseyinin hemşerilik hukuku, bilinci ve birlikte yaşama arzusu olduğunu açıklayan Kent Konseyi Başkanı Rifat Karaduman, "Kent Konseyimiz şeffaf, katılımcı, hesap verebilir, hesap sorabilir yönetim anlayışına sahip olup ve bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Kent Konseyi kaynakların etkili, verimli, adil kullanılması demektir. Tabi ki kadınlarımızın fikirleri, düşünceleri her zaman önemli ve bizlere destek olmuştur. Bu sorumluluk içinde görev alacak arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyor ve genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



KÖMBE, TEŞEKKÜR KONUŞMASI YAPTI



Seçimlerin ardından üyelerin büyük desteğini alarak kadın meclisi başkanlığına seçilen İmdat Kömbe bir konuşma yaptı. Kömbe, yaptığı teşekkür konuşmasında, yönetim kurulu ve şahsı için gösterilen güvene layık olacaklarını söyleyerek, süratle çalışma gruplarını faaliyete geçirip fikir ve proje üreteceklerini vurguladı. Kurulacak çalışma gruplarına delegasyon dışından kadınlarında görev alabileceğini belirtti.



- Mersin