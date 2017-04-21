Silifke'den Çilek Ihracatı Başladı

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden olan Mersin'in Silifke ilçesinde açık alanda üretilen çileğin ihracatına başlandı.



Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çilek hasadının yoğunlaştığını ve ilk ihracatın da Irak, Romanya, Ukrayna, Gürcistan ve Katar'a yapıldığını söyledi.



İlçenin çilek üretiminde Türkiye genelinde yüzde 35, ihracatta ise yüzde 60 paya sahip olduğunu ifade eden Kaynar, şöyle konuştu:



"Bu yıl olumsuz hava koşullarından dolayı biraz etkilendik. Ancak ihracatın başlaması sevindirici. Bu yıl 20 bin dönüm arazide 80 bin ton üretim hedefliyoruz. Bunun en az 10-15 bin tonunu ihraç etmeyi hedefliyoruz. Tek sıkıntımız Rusya ile geçmişte yaşanan sıkıntıdan dolayı ihracat yapamıyoruz. Rusya konusunda da sevindirici haberler bekliyoruz. Çünkü Rusya bizim için büyük bir pazar. Çileğimizin de en büyük tüketicisi olan bir ülke. Çilek ihracatı da başlarsa bunun da üreticilerimize iyi yansıyacağına inanıyorum."



Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer de ihracatın başlamasının sevindirici olduğunu, şu anda iç piyasaya giden çileğin üreticilerden kilosu 2 liradan, ihracatlık çileğin ise 3 liradan alındığını söyledi.



Türer, hasadın temmuz ayı sonuna kadar devam edeceğini kaydetti.