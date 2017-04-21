Silifke'den Çilek İhracatı Başladı

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde, açık alanda üretilen çileğin ihracatına başlandı.



Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, AA muhabirine, çilek hasadının yoğunlaştığını, ilk ihracatın da Irak, Romanya, Ukrayna, Gürcistan ve Katar'a yapıldığını söyledi.



İlçenin, ülkenin çilek üretiminde yüzde 35, ihracatında ise yüzde 60 paya sahip olduğunu ifade eden Kaynar, şöyle konuştu:



"Bu yıl olumsuz hava koşullarından dolayı biraz etkilendik ancak ihracatın başlaması sevindirici. Bu yıl 20 bin dönüm arazide 80 bin ton üretim hedefliyoruz. Bunun en az 10-15 bin tonunu ihraç etmeyi hedefliyoruz. Rusya konusunda da sevindirici haberler bekliyoruz. Çünkü Rusya bizim için büyük bir pazar. Çileğimizin de en büyük tüketicisi olan ülke. Çilek ihracatı da başlarsa bunun da üreticilerimize iyi yansıyacağına inanıyorum."



Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer de ihracatın başlamasının sevindirici olduğunu belirtti. Türer, çileğin şu anda üreticiden iç pazar için kilogramı 2 liradan alındığını, ihracatlık çileğin kilogramının ise 3 lira olduğunu söyledi.



Türer, hasadın temmuz ayı sonuna kadar devam edeceğini kaydetti.