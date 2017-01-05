Silifke'de Spor Başarı Ödülleri Verildi

Silifke Kaymakamlığı tarafından, 2016 yılında ilçe, il ve Türkiye genelinde çeşitli spor dallarında dereceye giren kulüpler, sporcular, öğrenciler ve öğretmenler için spor başarı ödül töreni düzenlendi.



Silifke Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen törende, 15 kulüp yöneticisi, 24 öğretmen ve 360 öğrenciye plaket, başarı belgesi ve madalyaları, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir ve protokol üyelerince verildi.





Kaymakam Cinbir, törende yaptığı konuşmada, 2016 yılında yapılan çeşitli sportif faaliyetlerde başarı elde eden sporcular, onları yetiştiren öğretmen ve kulüp yöneticileriyle bir arada olmaktan mutlu olduğunu söyledi.



Sporun gerek bireysel olarak gerekse toplumsal olarak sağladığı faydayı herkesin çok iyi bildiğini ifade eden Cinbir, "Netice itibariyle bu salonda bulunan herkes sporun önemini bildiği için spor yapıyor, spor yapanlara yardımcı oluyor ve spor yapılması için imkan sağlıyor. Sporda başarı elde edilmesinde sporcuları hazırlayan öğretmenlerimizin büyük fedakarlık gösterdiğine şahit oluyoruz." dedi.





Konuşmaların ardından ödüller verildi.