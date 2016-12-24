Silifke'de Kar Temizleme ve Tuzlama Çalışmaları

Mersin'in Silifke ilçesinde belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde yer alan mahallelerde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.



Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yaptığı açıklamada, Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.



Ekiplerin kış aylarında meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı hazır tutulduğunu belirten Turgut, "Ekiplerimiz, ilçemizin yüksek kesimlerinde yer alan mahallelerdeki ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda tuzlama ve yol açma çalışması yaparak, olumsuzlukların önüne geçiyor. Vatandaşlarımızın özellikle ulaşım konusunda tedbirlerini alarak yola çıkmalarını istiyoruz. Tuzlama kamyonları, greyderler ve personellerimiz tam kadro çalışmalarını rutin bir şekilde sürdürüyor." ifadelerini kullandı.



Turgut, çalışmaları yerinde incelediğini ve belediye personeline teşekkür ettiğini kaydetti.