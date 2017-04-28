Silifke'de Erik İhracatı Başladı

MERSİN'in Silifke İlçesi'nde açık alanda erik hasadına başlandı. İlk ihracat da Irak'a yapıldı,



İlçe genelinde 8 bin dönüm araziden 8 bin ton erik rekoltesi bekleniyor. Bu ürünlerin yaklaşık 2 bin tonluk kısmı ise ihraç edilecek. Hasat edilen erikler ise şu anda üreticilerden kalitesine göre kilosu 5 ila 10 lira arasında alıcı buldu. Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkanı Ali Şen, açık alanda hasadın başlamasının ardından ilk ihracatı Irak'a yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu yıl ilçe genelinde 8 bin dönüm arazide 8 bin ton erik hasadının yapılacağını ifade eden Şen, erik üretiminin Göksu Vadisi'nde Keben başta olmak üzere Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Karahacılı, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli, Ortaören, Kabasakallı, Atayurt, Atakent ve Taşucu mahallelerinde yapıldığını kaydetti.



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