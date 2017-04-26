Silifke'de çilek ve domates ihracatı başladı



MERSİN'in Silifke ilçesinde, açıkta hasadına başlanan çilek ve örtü altında hasat edilen domatesler ihracata gönderiliyor.



İlçeye bağlı Atayurt ve Ova Mahallelerinde yetiştirilen açıktaki çileğin hasadı başlarken, örtü altında da domates hasadının devam edilmesi ile birlikte domatesler Atayurt Mahallesi haline getirilip buradan ihraç edilmeye başlandı. Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer, bu yıl yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle Mart ayında çıkması gereken açıkta çileğin Nisan ayında hasadına başlanabildiğini söyledi.



ÇİLEK VE DOMATES İHRACAT YOLUNDA



Çileğin Irak, Romanya, Ukrayna, Gürcistan ve Katar'a ihraç edildiğini, iç piyasada ise Ankara, İstanbul, Erzurum başta olmak üzere talebe göre yurdun değişik yerlerine gönderildiğini ifade eden Türer şunları söyledi:



"Çilekte 18 bin dönüm araziden 77 bin ton üretim bekliyoruz. Bunun 10-15 bin tonu ihracata gidiyor. Bugün çilek iç piyasaya 2 lira 50 kuruş, ihracata ise 3 liradan gönderiliyor. Domates ise 14 bin 500 dönüm arazide 175 bin ton üretim bekliyoruz. 4 bin dönümü serada yetiştiriliyor. Üretimin 58 bin tonu ihraç ediliyor. Irak'a ihracatımız başladı. Fiyatlarımız ise 2 lira 80 kuruş ve 3 lira 30 kuruş arasında değişiyor. Hasat sezonu Temmuz ayı sonuna kadar sürecek. Silifke çileği tüm dünyada tanınır hale geldi. Böylelikle yoğurdu ile tanınan Silifke artık çileğiyle de ün kazanmaya başladı."



ÇİFTÇİ MEMNUN



Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ise, çilek üretiminin hızlı bir şekilde devam ettiğine vurgu yaparak, çiftçinin çilek üretiminden memnun olduğunu, ancak 10 gün önce mevsimsel yağışlardan dolayı biraz çürümeler olduğunu belirterek, "Fakat çabuk atlattık şu anda ihracatımıza başladık. İhracatımız sevindirici. Ukrayna, Gürcistan, Kuzey Irak, Romanya bölgelerine ihracat yapıyoruz. Rusya ile olan uçak krizinden dolayı halen Rusya'ya ihracat yapamıyoruz. İnşallah o alanda da bu sorunun kısa zamanda çözüleceğini umuyoruz. Son günlerdeki sevindirici sebebimiz Suudi Arabistan'a, Katar'a, Birleşik Arap Emirliklerine de kargo uçağıyla çilek ihracatı yapıyor olmamız. Domateste bu sene iklimsel değişiklikten dolayı rekolte eksikliği var. Onda da fiyatlarımız gayet yerinde" diye konuştu.