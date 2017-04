Silifke'de Çilek ve Domates İhracatı Başladı

Silifke'de çilek ve domates ihracatı başladı

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde açıkta üretilen çilek ve örtü altında yetiştirilen domatesler Irak, Katar, Romanya, Ukrayna ve Romanya'ya gönderiliyor



MERSİN - Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde ihracata başlandı. Açıkta hasadına başlanan çilek ve örtü altında yetiştirilen domatesler Irak, Katar, Romanya, Ukrayna ve Romanya'ya ihraç edilmeye başlandı.

Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer, yaptığı açıklamada, bu yıl havaların güzel gitmesi nedeniyle Mart ayında çıkması gereken açıkta çileğin Nisan ayında hasadına başlandığını kaydetti.

Türer, çilek ve domates ihracatının başladığını, çileğin Irak, Romanya, Ukrayna, Gürcistan ve Katar'a ihraç edildiğini, iç piyasada ise Ankara, İstanbul, Erzurum başta olmak üzere talebe göre yurdun değişik yerlerine gönderildiğini belirtti.

Silifke'nin son yıllarda en yoğun çilek üretim merkezlerinden biri olduğunu, bu sezon hasadın başlamasıyla birlikte ihracatında başlamasının sevindirici olduğunu belirten Türer, "Çilekte 18 bin dönüm araziden 77 bin ton üretim bekliyoruz. Bunun 10-15 bin tonu ihracata gidiyor. Bugün çilek iç piyasaya 2 lira 50 kuruş, ihracata ise 3 Liradan gönderiliyor. Çileğimiz ihracatta Irak, Romanya, Ukrayna, Gürcistan ve Katar'a gidiyor. Domates ise 14 bin 500 dönüm arazide 175 bin ton üretim bekliyoruz. 4 bin dönümü serada yetiştiriliyor. Üretimin 58 bin tonu ihraç ediliyor. Irak'a ihracatımız başladı. Fiyatlarımız ise 2 lira 80 kuruş ve 3 lira 30 kuruş arasında değişiyor" dedi.

Hasat sezonunun Temmuz ayı sonuna kadar süreceğine dikkat çeken Türer, şöyle konuştu: "Silifke çileği tüm dünyada tanınır hale geldi. Böylelikle yoğurdu ile tanınan Silifke artık çileğiyle de ün kazanmaya başladı. Çiftçilerimiz de en kaliteli çileği üretmek için var gücüyle çalışıyorlar."

Çilek hasadının devam ettiğini belirten Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ise, "Bu seneki sezonumuzda çilek üretimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Domates üretimimiz de aynı şekildedir. Erik üretiminde de aynı hızdayız. Türkiye'nin ilk eriğini biz üretiyoruz ve Türkiye'ye ilk olarak biz pazarlıyoruz. Genel olarak bakarsak çiftçimiz çilek üretiminden memnun. 1 hafta 10 gün önce doğal bir sıkıntı yaşadık. Mevsimsel yağışlardan dolayı biraz çürümeler oldu. Fakat çabuk atlattık şu anda ihracatımıza başladık. İhracatımız sevindirici. Ukrayna, Gürcistan, Kuzey Irak, Romanya bölgelerine ihracat yapıyoruz. Rusya ile olan uçak krizinden dolayı halen Rusya'ya ihracat yapamıyoruz. İnşallah o alanda da bu sorunun kısa zamanda çözüleceğini umuyoruz. Son günlerdeki sevindirici sebebimiz Suudi Arabistan'a, Katar'a, Birleşik Arap Emirliklerine de kargo uçağıyla çilek ihracatı yapıyor olmamız. Can eriği dediğimiz eriğimiz, ilk üretildiğinde altından daha değerli bir fiyata satılmakta. Erik üreticilerimiz de şu an çok mutlu. Fiyatları da 8-10 lira arasında satılıyor. Domateste de bu sene iklimsel değişiklikten dolayı rekolte eksikliği var. Onda da fiyatlarımız gayet yerinde. İhracatımız olmasa dahi iç piyasada tüketen tüketicimizde üreticimizde çok mutludur. Genel olarak çiftçimiz de şu anda bir sıkıntı görünmüyor. Daha da iyi olacağına inanıyoruz. Tabii ki biz Ticaret ve Sanayi Odası olarak da gelişen teknolojileri çiftçilerimize entegre etmek suretiyle her türlü desteği vermekteyiz" dedi.

