Silifke Belediyesi'nden Peyzaj Çalışmaları

Silifke Belediyesi tarafından Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı ile 5 bin metrekare alanda başlattığı peyzaj düzenlemesi ve engelsiz park yapım çalışmaları devam ediyor.



Ergenekon Parkı'nın Göksu Nehri Sol Sahil Bandında (Kafeler Civarı) sürdürdüğü çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, yeşil alan ve çevre düzenlemesi çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi. Turgut, "Öncelikle burada ki ağaçlarımızın budama işlemlerini gerçekleştirdik. Hemen ardından kafelerin ön kısmı ve ırmak kenarında yapacağımız düzenlemenin ölçülerini ve alanlarını belirledik. Bundan sonraki çalışmalarımızda ise ırmak kenarında ki yürüyüş alanı, buradaki ağaçlandırmalar ve estetik görüntüye uygun çalışmalarımızı yapacağız. Ayrıca kafelerin gölgelikleri aynı hizada ve açılır kapanır olacak şekilde temin edilerek, oturma düzenleri ve görüntü açısından seçtikleri renklerle daha güzel bir yer haline gelecek.



Bu hususta yapacağımız çalışmalarla ilgili işletme sahiplerimizi bilgilendirdik. Onlarda bu hizmetlerden memnun kalacaklarını, yıllardır ihmal edildiklerini söylediler. Burada çirkin görüntü oluşturan ne varsa ekiplerimiz tek tek elden geçirecek. İşletme sahiplerimizin memnun kalacağı gibi, vatandaşlarımızın da isteyerek ve severek geleceği güzel bir ortam haline gelecek. Kısacası Kafeler Caddesi, peyzaj ve çevre düzenlemeleriyle Silifke'ye yakışan bir görünüm kazanacak" dedi. - MERSİN