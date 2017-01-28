Şili Orman Yangınları, Peru Şiddetli Yağışlarla Boğuşuyor





Güney Amerika ülkesi Şili'de orman yangınları hala kontrol altına alınamadı. Şili'nin orta kesiminde haftalardır süren yangınlar nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğunun yangın söndürme çalışmalarına katılan itfaiye görevlileri ve polis memurları olduğu kaydedildi.



Yangınlarda on binlerce hektar ormanlık alan kül oldu. Polis yangınlarla ilgili beş kişiyi gözaltına aldı.



Peru'da da şiddetli yağışlar nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi. Lircay kasabasındaki tarihi otel nehrin sularına gömüldü. Sel sularının altını oyduğu otelin çökme anı saniye saniye görüntülendi.



Sömürge dönemine ait binanın çökmesinden önce tüm misafirler tahliye edildiği için olayda yaralanan olmadı.



Peru Sivil Savunma yetkilileri yağışların, nehrin debisini yükselttiğini ve aynı zamanda binanın temelini de aşındırdığını belirtti.



Auteur: euronews-tr



Tags: boğuşuyor Peru yangınları yağışlarla Su baskını Şili Yangınlar orman şiddetli Gepost: 28 januari 2017