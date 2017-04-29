Şili'nin Ankara Büyükelçisi Silva Açıklaması

Şili'nin Ankara Büyükelçisi Jose Manuel Silva, iki ülke arasındaki 90 yılı aşkın süredir karşılıklı işbirliği çerçevesinde sürdürülen ikili ilişkileri daha da geliştirilmeyi amaçladıklarını bildirdi.



Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Silva, bir takım ziyaret ve temaslarda bulunmak için geldiği kentte Vali Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.



Ziyarette ilk olarak şeref defterini imzalayan Silva, burada yaptığı konuşmada, görevine 6 ay önce başladığını, Mersin'e de ilk kez geldiğini ifade etti.



Türkiye Cumhuriyetini ilk tanıyan ve büyükelçi nezdinde görevlendirme yapan ilk Latin Amerika ülkesinin Şili olduğunu aktaran Silva, şunları kaydetti:



"İki ülke arasındaki 90 yılı aşkın süredir karşılıklı işbirliği çerçevesinde sürdürülen ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesini amaçlıyoruz. Türkiye ve Şili arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi kadar Mersin ile olan ilişkilerin de geliştirilmesine büyük önem veriyoruz. Şili, Peru, Meksika ve Kolombiya olarak vardığımız anlaşma gereği, Mersin üzerinden hem Türkiye ile hem de Türkiye'nin doğusundaki ülkelerle ticaret yapmak itiyoruz. Ürünlerimizi pazarlamak için Mersin Serbest Bölgesi'nde bir depo satın almak istiyoruz."



Vali Çakacak ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin dostluk ve işbirliği çerçevesinde devam ettiğini, ilişkilerin güçlendirilmesi için iki ülke tarafından da önemli girişimlerde bulunulduğunu aktardı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2016 yılında Latin Amerika ülkelerine yapılan ziyaret turları kapsamında Şili'ye de resmi bir ziyaret gerçekleştirildiğini hatırlatan Çakacak, "Cumhurbaşkanımıza iş adamlarından oluşan kalabalık bir heyet eşlik etti ve iki ülke arasında önemli ticaret anlaşmaları imzalandı. Ziyaretlerle geliştirilecek işbirlikleri iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da artmasını ve ekonomik ilişkilerin daha iyi noktalara taşınmasını sağlayacaktır." diye konuştu.



Çakacak, Şili'nin Valparasio kenti ile Mersin'in kardeş şehir olduğunu da anımsattı.