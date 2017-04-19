Şili Devlet Başkanı'nın Babasının İşkenceyle Öldürülmesi

Şili Devlet Başkanı Michele Bachelet'in babası General Alberto Bachelet'in işkenceyle ölümüne yol açmaktan, geçen sene 4 yıla mahkum edilen emekli ordu mensubunun, cezasının kalanını sağlık gerekçeleriyle evde geçirmesine karar verildi.



Mahkeme, Bachalet'in babası General Alberto Bachelet'in darbe sonrası kurulan gözaltı merkezinde işkenceyle ölümüne yol açan eski Albay Edgar Cevallos Jones'un, yapılan psikiyatrik testler sonucunda akli melekelerinin yerinde olmadığına karar verdi. Hükümlünün 2016 yılında aldığı 4 yıllık mahkumiyet cezasının geri kalanını ev hapsinde geçireceği belirtildi.



Diktatör Augusto Pinochet'in 1973'te yaptığı askeri darbenin ardından, seçilmiş sosyalist Başbakan Salvador Allende'ye sadık kaldığı ve darbeye karşı çıktığı için cuntacılar tarafından gözaltına alınan General Bachelet, altı ay boyunca işkence gördüğü sorgu merkezinde 12 Mart 1974'te kalp krizinden hayatını kaybetmişti.



O dönemde Şili Hava Kuvvetlerinde görevli darbeci albaylar Cavallos ve Pedro Ramón Cáceres Jorquera, üstleri olan General Bachelet'i Hava Harp Akademisinde siyasi suçlular için kurulan gözaltı merkezinde işkence altında sorgulamıştı.



Ardından ertesi yıl generalin eşi Angela Jeria ve kızı Michelle de darbeciler tarafından tutuklanarak başkent Santiago'da gizli bir gözaltı merkezinde tutulmuşlardı. Burada işkence gören anne, serbest kalır kalmaz kızıyla ülkeyi terk etmişti.



Yurt dışındaki sürgün hayatının ardından 1979 yılında ülkesine dönen Michele Bachelet, 2006-2010 arasında devlet başkanlığı görevini yürütmüştü. Bachelet 2014'te ikinci defa bu göreve seçilmişti.