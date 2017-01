Şili'deki Yangınlarda Ölenlerin Sayısı 10'a Yükseldi

Güney Amerika ülkelerinden Şili'de devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.



Bir haftadır kontrol altına alınamayan yangında en az 300 kişi de yaralandı.



Binlerce vatandaş güvenli bölgelere tahliye edildi.



People take their horse as they flee wildfires near the devastated town of Santa Olga, Chile. Death toll rises to 10 https: //t.co/XdEot7YF1G pic.twitter.com/oX0rBs55nC— AFP news agency (@AFP) January 27, 2017



Şili tarihinin en büyük yangını olarak kabul edilen felaket, on binlerce hektarlık ormanlık alanı yok etti.



Hükumet yetkilileri en az 7 bin kişinin evinin küle döndüğünü aktardı.



Ülkenin orta kesimlerinde yer alan Santa Olga bölgesinde etkili olan yangını söndürmek için itfaiyenin yanı sıra vatandaşlar da seferber olmuş durumda.



CHILE – A man looks at a forest fire in Santa Olga, 240 km south of Santiago. By PVLphoto #AFP pic.twitter.com/TWJmdECA4y— AFP Photo Department (AFPphoto) January 26, 2017



Teo Carrillo isimli vatandaş, "Alevler her şeyi ortadan kaldırdı. Komşularla birlikte iki gün boyunca çalıştık ve ateşin buraya sıçramaması için güvenlik duvarı oluşturduk" ifadelerini kullandı.



Santiago hükumeti olağanüstü hal ilen ederken, uluslararası yardım talebinde bulundu.



Diğer yandan ekili alanları yanan, hayvanları telef olan ve ellerindeki her şeyi kaybeden çiftçiler ise çaresiz.



Tavuk çiftliği sahibi bir kadın şöyle konuştu:



"Yangın 300 hektardan fazla alanı tahrip etti. Burası tavuk çiftliğiydi. 25 bin tavuk kuluçkadaydı"



Bu arada 50 ayrı noktada sürdürülen yangın söndürme faaliyetine yurt dışından da destek gelmeye devam ediyor.



Ancak hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı ülkede hakim olan şiddetli rüzgar, yangının kontrol altına alınmasını güçleştiriyor.



Chile declared a state of emergency as more than a dozen wildfires threaten to encroach on towns south of Santiago https: //t.co/eelFGNZhLI pic.twitter.com/eIQOx8elkZ— Reuters Pictures (@reuterspictures) January 24, 2017



