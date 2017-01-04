Şili'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı





Şili'nin Pasifik Okyanusu kıyısındaki liman şehri Valparaiso'daki orman yangınları kontrol altına alındı.



Günlerce devam eden alevler 150 evi kül etti, 19 kişi de yaralandı.



Yangın nedeniyle yüzlerce kişi bölgeden tahliye edildi.



Yangının kontrol altına alınmasından sonra hasar tespit çalışmalarına başlanıldı.



"Biz hiçbir şeyimizi kurtaramadık. Özellikle eşimin ailesi her şeyini kaybetti. Benim bildiğim 5 ailenin evleri tamamen yandı."



Yetkililer yangına aşırı sıcaklıkların sebep olduğunu açıkladı.



Turistlerin ilgisini çeken Valparaise kenti 2014'te yine alevlere teslim olmuş felakette 3 bin ev kül olmuştu.



Auteur: euronews-tr



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