Şili'de Deprem Hareketliliği

Güney Amerika ülkesi Şili'de en büyüğü 5,9 olmak üzere bir dizi deprem meydana geldi.



ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), en şiddetli sarsıntının 5,9 büyüklüğünde olduğunu ve yerel saatle 12: 30'da sahil kenti Valparaiso'nun 41,5 kilometre güneybatısında meydana geldiğini açıkladı.



Yaklaşık 2 saat içerisinde 3,8 ila 5,9 büyüklüklerinde 16 depremle sallanan bölgede depremlerin devam etmesi nedeniyle öğleden sonra okullar ve iş yerleri tatil edildi.



Depremlerde can ya da mal kaybı yaşanmadı.



Valparaiso'nun 39 kilometre açığında, pazartesi günü de 6,9 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti.