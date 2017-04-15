Şili'de 6,2 Büyüklüğünde Deprem
Şili'de yerin 135 kilometre derinliğinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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