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Şili'de 6,2 Büyüklüğünde Deprem
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Şili'de 6,2 Büyüklüğünde Deprem

Şili'de yerin 135 kilometre derinliğinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şili'de 6,2 Büyüklüğünde Deprem

Şili'de yerin 135 kilometre derinliğinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Dunya.com

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Deprem, Şili