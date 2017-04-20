Silence Filmi
Silence filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Silence filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Martin Scorsese'nin senaryosunu Jay Cocks ile birlikte kaleme aldığı 'Silence', iki Hristiyan misyonerin, kayıp mürşitlerini bulma amacıyla gittikleri Japonya'da yaşadıklarını odağına alıyor.
Dram türündeki film, Japon yazar Shusaku Endo'nun 1966'da yazdığı aynı adlı romandan sinemaya uyarlandı.
Yönetmen: Martin Scorsese
Senaryo: Jay Cocks, Martin Scorsese, Shûsaku Endô
Oyuncular: Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, Tadanobu Asano, Ciarán Hinds, Issei Ogata, Shin'ya Tsukamoto, Yoshi Oida, Yôsuke Kubozuka, Kaoru Endô
Filmin Türü: Macera
Orijinal Adı: Silence
Yapımcı Firma: Cappa Defina Productions
Yapım Yılı: 2016
Yapım Ülkesi: ABD, Tayvan, Meksika
Orijinal Dili: İngilizce, Japonca, Latince
Filmin Süresi: 161 dk.
Vizyon Tarihi: 21.04.2017
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