Şile Sokaklarında 'Şenlik Var'

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Şile'de gerçekleştirilecek olan "23 Nisan Anne Sokakta Şenlik Var" etkinliği birbirinden renkli aktivitelere sahne olacak.



Şile Belediyesi tarafından 2015 yılında birincisi düzenlenen "23 Nisan Anne Sokakta Şenlik Var" etkinliği bu sene de Üsküdar Caddesinde yapılacak. Önceki senelerde olduğu gibi birbirinden eğlenceli etkinlik atölyeleri bu sene de miniklerin ilgi odağı olacak.



23 Nisan Pazar günü saat 13.00'de Üsküdar Caddesi ve Belediye Meydanı üzerinde kurulacak 3 Boyutlu platform, kostüm standı, karikatür atölyesi, slime yapım atölyesi, yüz boyama atölyesi, Şile Bezi Çılgın Bebekler Atölyesi, rüzgar gülü atölyesi, büyülü gezegen yapım atölyesi, taş boyama atölyesi, seyyar tırmanma duvarı, kil heykel atölyesi, çim adam atölyesi, 3D roller coaster, sosis balon atölyesi, minik şefler atölyesi, Şile Bezi işleme atölyesi, miniklerimizin yeteneklerini geliştirecek.



Belediyemiz, şenlik kapsamında çocukların mutluluğu için her türlü ayrıntıyı düşündü. Cadde boyunca kurulacak stantların yanı sıra çocuklar için ücretsiz pamuk şeker, patlamış mısır ve daha birçok farklı ikramla beraber sahne gösterisi, illüzyon ve bubble show gösterileri ile çocuklar eğlenceye doyacak.



Geleneksel 'Anne sokakta şenlik var'



Bu sene üçüncüsü yapılacak ve 'Anne Sokakta Şenlik Var' adı verilen etkinlikte çocukların son derece mutlu olduğunu gören Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, bu festivalin kalıcı hale getirileceğinin sözünü vermişti.



Geleneksel hale gelen Anne Sokakta Şenlik Var etkinliği ile ilgili Başkan Tabakoğlu, "2015'te 23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında çocuklarımız için özel bir gün hazırladık ve çocuklarımızın bu şenlik kapsamında gönüllerince eğlenmesinden son derece mutlu olduk. Geçen sene ikincisini düzenlediğimiz ve bu sene üçüncüsünü düzenleyeceğimiz şenliğimizi de bu nedenle kalıcı hale getirdik. Minik kardeşlerimizin gönüllerince eğlenmesi, onların mutluluğunun yüzlerine yansıması bizleri gönülden heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. Çocuklar bizim geleceğe en büyük mirasımız. Onların gelişimi, mutluluğu bizler için önemli. Bu sene üçüncüsünü düzenleyeceğimiz 'Anne Sokakta Şenlik Var' şenliğimize tüm velilerimizi çocukları ile birlikte davet ediyorum" dedi. - İSTANBUL