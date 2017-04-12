Şile'de Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

Şile'de otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Serkan Sezgin yönetimindeki 16 BL 183 plakalı otomobil, Şile Yolu Sofular mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



Kazada, sürücü Sezgin araçta sıkışarak yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.



Sezgin, itfaiye görevlileri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.



Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.