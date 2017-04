Şile'de Kan Seferberliği

'Şile Kan Bağışlıyor' etkinliği kapsamında bir günde yaklaşık 250 gönüllü kan bağışında bulundu. Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu da kan bağışını teşvik amacıyla kan vererek örnek bir davranışta bulundu.



Şile Belediyesi, Şile 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Kızılay iş birliği ile düzenlenen 'Şile Kan Bağışlıyor' etkinliği vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Bugün saat 10.00 ile 18.00 arasında 50. Yıl ÇPA Lisesi önünde gerçekleştirilen etkinlikte Şile rekoru kırıldı. Şile 50. Yıl ÇPA Lisesi Kan Bağışı Kulübü öğrencilerinin yoğun çalışmaları ve Şile Belediyesinin destekleri ile bir günde yaklaşık 250 gönüllü kan bağışında bulundu. Şile Kaymakamı Salih Yüce ve Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu da etkinliğe bizzat destek oldu.



"Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır"



Katılımın ve ilginin yoğun olduğu etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, "Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Burada bulunan bütün hemşehrilerime bu güzel etkinliğe katıldıkları için teşekkür ediyorum. Bugün burada gerçekten sosyal bir sorumluluğu ve vatani bir görev diyebileceğimiz ulvi hizmeti icra edeceğiz. Ayrıca Kan Bağışı Kulübümüze teşekkürlerimi arz ediyorum. Gençlerin özgüveni yüksek, sorumluluğun farkında ve toplumsal bilinci ele alan bu tür mazeretleri, bu tür sorumlulukları, iş ve eylemleri icra ediyor olması bizi son derece ümitlendiriyor ve gurur veriyor. Kızılay'ımız gururumuz bayrağımızı dalgalandıran bir kurumumuz. Yurt içi ve yurt dışı evrensel hizmet veren Türk Kızılayı'na buradan teşekkür ediyorum" dedi.



Şile Belediyesi müdürleri ve personeli de etkinliğe en büyük desteği sağlayan kurumlardan biri oldu. Etkinlikle kan bağışının arttırılması ve 18 yaşını yeni dolduranların da ilk kan bağışlarını yapmaları hedeflendi. Vatandaşlar Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu'na, 50. Yıl ÇPA Lisesi Müdürü Sultan Orhan'a, Kan Bağışı Kulübü öğrencileri ve öğretmeni Seda Günay'a tebriklerini ve teşekkürlerini ilettiler. - İSTANBUL