Silahlı Saldırıyla İlgili 2 Kişi Serbest Bırakıldı

Samsun'da bir eve silahlı saldırı düzenlenerek bir kişinin yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi mahkemece serbest bırakıldı.



İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde önceki akşam meydana gelen olayda, S.D.'ye (26) ait evin dış kapısına doğru 5 el ateş açılmış, evde bulunan S.D. sol bacağından yaralanmıştı. Silahlı saldırgan ise 16 plakalı bir otomobille olay yerinden kaçmıştı.



Olayla ilgili O.A.(21) ile F.Ö.(25) polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan O.A. ve F.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüphelilerden F.Ö. adli kontrol şartıyla olmak üzere her iki şüpheli de serbest bırakıldı. - SAMSUN