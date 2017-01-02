Silahlı Saldırıya Uğrayan Genç Ağır Yaralandı

Samsun'da sokak ortasında motosikletli 2 kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan genç, kafasından vurularak ağır yaralandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi Kibar Reis Sokak'ta saat 18.35'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Ufuk Altuntaş, sokakta yürürken motosikletle yanına yaklaşan 2 kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Tüfekten çıkan ve misket diye tabir edilen 5 saçmanın alnına ve kafasına isabet etmesi sonucu ağır aralanan Altuntaş, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorlar ailesine Ufuk Altuntaş'ın beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi.



Ağabeyini vuran kişilerin motosikletle kaçtığını gördüğünü söyleyen Umut Altuntaş (24), hastanede gözyaşı döküp ağladı. Umut Altuntaş, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, olay yerinden motosikletle kaçan silahlı saldırganları yakalanmak için çalışma başlattı. - SAMSUN