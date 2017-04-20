Silahlı Saldırıya Uğrayan Altunhisar Belediye Başkanı ile Yoldan Geçen Çocuk Yaralandı (2)

VALİ: SORUŞTURMA SÜRÜYOR



Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Altunhisar Belediye Başkanı Erdal Sarı ile ortaokul öğrencisi Celil Acer'in vurulmasıyla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak soruşturulduğunu açıkladı. Vali Peynircioğlu, "Bugün öğle saatlerinde Altunhisar ilçesi Belediye Başkanımız Erdal Sarı'ya maalesef silahlı bir saldırı girişiminde bulunuldu. Kendisi kolundan yaralandı hayati tehlikesi yok. Bu olayda 14 yaşında bir çocuğumuz da yaralandı. Ameliyatta şu anda doktorlar tedavisi ile ilgileniyor. İkisine de Allah'tan acil şifalar diliyorum. Fail belli, bununla ilgili emniyet ve jandarma personelimiz bununla ilgili çalışma sürdürüyor. Olayın sebebi hakkında bir bilgimiz yok" dedi.



'BAŞKAN SENİ VURACAĞIM' DEDİ



Saldırı sırasında Başkan Erdal Sarı ile birlikte olan Sağlık Mahallesi muhtarı Adil Kirazcı, gözleri önünde yaşanan olayı şöyle anlattı:



"Belediye Başkanı Erdal Sarı ile beraber oturuyorduk. Şüpheli, başkanın önüne geçti 'Başkan seni vuracağım' dedi. Silahı çıkarıp ateş etmeye çalıştı ilk başta silah tutukluk yaptı. Tekrar mermiyi namluya sürdüğünde silah o zaman ateş aldı. Vuran şahsı tanıyorum. Denetimli serbestlikten yararlanıp tahliye olan biri. Aralarında husumet yoktu."



