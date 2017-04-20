Silahlı Saldırıya Uğrayan Altunhisar Belediye Başkanı ile Yoldan Geçen Çocuk Yaralandı - Ek Fotoğraf

Silahlı Saldırıya Uğrayan Altunhisar Belediye Başkanı ile Yoldan Geçen Çocuk Yaralandı - Ek Fotoğraf

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Altunhisar, Çocuk, Tabanca, Silah