Silahlı Saldırıya Uğrayan Altunhisar Belediye Başkanı ile Meydandan Geçen Çocuk Yaralandı

NİĞDE'nin Altunhisar İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Erdal Sarı silahlı saldırıya uğradı. Başkan Sarı kolundan, o sırada meydandan geçen 12 yaşındaki Celil Acar da başından ağır yaralandı. Saldırgan Bayram Ö. aranıyor.



Olay saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İlçe meydanında yaya olarak giden Başkan Erdal Sarı ile karşılaşan Bayram Ö., üzerinde taşıdığı tabancasını çekerek 4 el peş peşe ateş etti. Başkan Sarı kolundan yaralanırken, o sırada olay yerinden geçen orta okul öğrencisi Celil Acar'ın da başına kurşun isabet etti.



Saldırgan kaçarken, yaralanan Başkan Erdal Sarı ile durumu ağır olan Celil Acar, yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı Niğde Ömer Hasildemir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Celil Acar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirilirken, kaçan saldırgan aranıyor.



Başkan Sarı'nın ifadesinde saldırgan Bayram Ö.'yü tanımadığı ve neden aldırdığını bilmediğini söylediği belirtildi. - Niğde