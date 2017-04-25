Silahlı Saldırının Faili Yakalandı

Eskişehir'de bir kişinin silahlı saldırı sonucu yaralanması olayı ile ilgili gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde dün akşam saatlerinde Erdal B'nin silahla yaralanması olayı ile ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri Süleyman Ç'yi, suçta kullandığı tabanca ile birlikte yakaladı.



Gözaltına alınan Süleyman Ç, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



Saldırıda yaralanan Erdal B'nin ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.