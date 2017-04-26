Silahlı Saldırıda Ölen Lise Öğrencisi Toprağa Verildi

SAKARYA'da dün 20 kişilik grubun nakliye firmasına düzenlediği silahlı saldırıda yolda yürürken göğsüne isabet eden kurşunla yaşamını yitiren lise öğrencisi 15 yaşındaki Diyar Ayan'nın cenaze töreninde okul arkadaşları ve yakınları tabutuna sarılarak ağladı.



Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi olan Diyar Ayan'ın cenazesi bugün Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Erenler Tepekum Mahallesi'nde bulunan evinin önüne getirildi. Diyar Ayan'ın akrabaları ve Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki arkadaşları cenaze evine akın etti. Yakınları sinir krizleri geçirirken amcası Tünay Ayan, "Kim kabul etse ben etmeyeceğim. Onları bulun. Diyar'ın kefenine bakın. Kaleci olacaktı, bunu hayal ediyordu" dedi.



Diyar Ayan'ın cenazesi daha sonra cenaze namazı için Bahçeli Camii'ne getirildi. Ayan'ın yakınları ve arkadaşları tabuta sarılarak ağladı. Ağabeyi, kardeşi ve amcaları ellerinde Diyar'ın fotoğrafını ve futbolda kazandığı madalyaları taşıdı. Erenlerspor'da futbol oynayan Diyar Ayan'ın takımdan arkadaşları ve kulübün yetkilileri de cenaze namazına katıldı. Diyar Ayan cenazesi Emirdağ Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



Bu arada, Sakarya Emniyet Müdürlüğü, Diyar Ayan'ın yoldan geçerken vurulduğu nakliyat firmasına saldırıyı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışmayı sürdürüyor. - Adapazarısakarya