- Silahlı saldırıda hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi

Diyar Ayan'ın cenazesi

Cenaze namazının kılınması

Diyar Ayan'ın tabutunun taşınması

Yakınlarının üzüntüsü

Cenaze arabasından görüntü Sakarya'da 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden lise öğrencisi Diyar Ayan'ın (16) cenazesi toprağa verildi.



OSB'deki Nakliyeciler Sitesi'nin önüne gelen yaklaşık 20 kişilik gruptan bazı kişilerin çevreye ateş etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ayan'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Erenler ilçesi Tepekum Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.



Diyar'ın spordaki başarılarından dolayı madalyalarını eline alan yakınları ve arkadaşları burada gözyaşlarına hakim olamadı.



Burada helallik alınmasının ardından Bahçeli Camisi'ne getirilen Diyar Ayan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Emirdağ Mezarlığına defnedildi. Ayan'ın tabutuna futbol oynadığı kulübün forması serildi.



Dün, 1. OSB'deki Nakliyeciler Sitesi'nin önüne gelen yaklaşık 20 kişilik gruptan bazı kişiler, çevreye ateş etmeye başlamış, açılan ateş sonucu 7 kişi yaralanmıştı. Saldırıda ağır yaralanan Diyar Ayan, Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



Ayan'ın, saldırının yapıldığı Nakliyeciler Sitesi yakınında bulunan Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilmişti.