Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybeden Gencin Cenaze Namazı Kılındı

İSTANBUL (İHA) – İstanbul'da bir iş adamına yönelik düzenlenen silahlı saldırıda tesadüfen olay yerinden geçtiği sırada vurularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Berkan Ateş'in cenaze namazı kılındı.



Silivri Alibey Mahallesi Altın Sokak üzerinde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, iş adamı Murat K.'ya yönelik silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda iş adamı kasığından vurularak yaralanırken, evinin yakınında bulunan marketten alışveriş yapmaya giden 16 yaşındaki Berkan Ateş ise hayatını kaybetmişti.



16 yaşındaki talihsiz genç için, bugün cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Gencin naaşı ikindi namazı sonrasında Alibey Camiinde kılınan cenaze namazının ardından memleketi defnedilmek üzere Samsun Çarşamba'ya gönderildi. - İSTANBUL