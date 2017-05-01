Silahlı Saldırı: 7 Yaralı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Silahlı Saldırı: 7 Yaralı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit Caddesinde henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi pompalı tüfekle kahvehane önünde bekleyen bir gruba ateş ederek kaçtı.

Açılan ateş sonucu yaralanan 2'si kadın 7 kişi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Acil Servis, Yamaçlı, Yüreğir, Hastane, Sağlık, Kadın, Polis, Adana, Silahlı saldırı, Tüfek