Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'de saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfekli saldırıya uğrayan Kazım S. yaralandı. Yaralı şahıs kendi imkanlarıyla Gazi Devlet Hastanesine giderek tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - SAMSUN