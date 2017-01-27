Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Fuariçi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfekli saldırıya uğrayan 18 yaşındaki B.A. yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen 19 yayındaki F.Z.U.'yu 1 adet pompalı tüfekle birlikte gözaltına aldı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN