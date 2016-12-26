Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.



Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu sağ bacağından vurulan G.A.(34), 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - SAMSUN