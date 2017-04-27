Silahlı Saldırganlardan Kaza Yapınca Kurtuldular

ADANA'da 34 yaşındaki Cuma Altıok ile kardeşi 27 yaşındaki Şevket Altıok, kırmızı ışıkta beklerken otomobillerine binen ve alacak verecek meselesi yüzünden husumetli oldukları silahlı iki kişinin elinden kaza yapınca kurtuldu. Hurdaya dönen otomobilden inerek kaçan yaralı iki kardeş, kendi imkanları ile geldikleri özel bir tıp merkezinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri hastanede yoğun bakıma alındı.



Merkez Yüreğir İlçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde oturan Cuma Altıok ile kardeşi Şevket Altıok, borçlarını ödeyebilmek için anneleri adına bankadan 20 bin lira kredi çekti. Parayı poşete koyan Cuma ile Şevket Altıok kardeşler, borçlarını dağıtmak için de 01 AE 313 plakalı otomobillerine binip, yola çıktı. Ege Bağatur Bulvarı üzerinde kırmızı ışıkta duran Cuma Altıok'un kullandığı kapıları kilitli olmayan otomobiline binen silahlı iki kişi, kardeşleri tehdit ederek aracı sürmelerini istedi.



KARŞI YÖNDEN GELEN OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI



Kiremithane Mahallesi'nin Haşim Dalgıç Caddesi'ne giren Cuma Altıok, karşı yönden gelen Muharrem Polat yönetimindeki 01 YL 148 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile her iki otomobil de hurdaya döndü. Kaza sonrası çevrede yaşanan panikten yararlanan Altıok kardeşler, para olan poşeti de alıp olay yerinden kaçtı. Ekipler kaza ile ilgili inceleme yaparken, Cuma ve Şevket Altıok kardeşler yaralı olarak özel bir tıp merkezine geldi. Silahlı iki kişinin kendilerini kaçırmak istediğini ileri süren kardeşler, yapılan ilk müdahalenin ardından TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer araç sürücüsü de götürüldüğü aynı hastanede tedaviye alındı. Kaçan iki şüpheli ise aranıyor.



ZORLA OTOMOBİLE BİNDİLER



Polis ekiplerine alacak-verecek yüzünden aralarında husumet bulunan iki kişinin zorla otomobillerine bindiğini söyleyen Cuma Altıok, "Başımıza silah dayayıp arabaya bindiler. Kurtulmaya çalışıyorduk, bu sırada karşı yönden gelen otomobille çarpıştık. Vatandaşlar etrafımıza toplanınca da para dolu poşetle birlikte kaçtık" dedi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Adana