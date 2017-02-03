Silahlı Referandum Paylaşımı Yapan Gençler Serbest

Düzce'de "Başkanlık sistemine hayır diyenleri tıpkı 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız" notuyla kurusıkı tabanca ile çekildikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşan genç adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Alınan bilgiye göre, sosyal medyada ellerinde kuru sıkı tabanca ile poz veren ve "Başkanlık sistemine hayır diyenleri tıpkı 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız" notunu paylaşan 19 yaşındaki M.S.A ve 17 yaşındaki G.E.Ç., polis ekipleri tarafından tespit edilerek gözaltına alınmıştı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyette sorguları tamamlanan iki genç çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest kaldılar.