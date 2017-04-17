Silahlı Mücadeleye Hazır Olun" Tweetine Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, referandum sonuçlarının ardından "silahlı mücadeleye hazır olun" Tweeti atan eski milletvekili Feyzi İşbaşaran hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, anayasa değişikliğine ilişkin yapılan referandum sonuçlarının ardından "Kesinlikle hırsızlık yaptılar. Yapacaklarını biliyorduk, başa çıkamadık. Silahlı mücadeleye hazırlıklı olun" Tweeti atan eski milletvekili İşbaşaran hakkında soruşturma başlattı. İşbaşaran hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldı.



(Abdullah Sarıca / İHA)