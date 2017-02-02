Silahlı Market Soygunu Güvenlik Kamerasında

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir marketteki kar maskeli ve silahlı soygun, güvenlik kameralarına yansıdı.



Orhangazi'de markete gelen kar maskeli ve silahlı bir kişi, içeriye girip kasiyerden kasadaki tüm parayı kendisine vermesini istedi.



Başka bir market personeli tarafından teslim edilen kasadaki 2 bin lirayı alan şüpheli, olay yerinden kaçtı.



Soygun ihbarının ardından harekete geçen polis ekipleri, marketin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.



Görüntüde hırsızlık sırasında, bir kişinin de marketin kapısında gözcülük yaptığını belirleyen ekipler, söz konusu kişinin kimliğini tespit etti.



Gözcülük yapan Muhammed Ö'yü (19) yakalayan ekipler, bu şüphelinin ifadesi doğrultusunda hırsızlığı gerçekleştiren Bora C'yi (25) de gözaltına aldı.



Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.



Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.