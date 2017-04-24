Silahlı Kavganın Faili Sağlık Kontrolünden Geçirildi
Zonguldak’ta çıkan silahlı kavgada Ozan Varol ve Levent Aydın’ı yaralayan Şendoğan P., polis ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
Zonguldak'ta çıkan silahlı kavgada Ozan Varol ve Levent Aydın'ı yaralayan Şendoğan P., polis ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Edinilen bilgiye Uzunmehmet Caddesi üzerinde meydana gelen silahlı kavgada Ozan Varol ve Levent Aydın, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Olayda kullanılan silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınan Şendoğan P., Atatürk Devlet Hastanesi Ek Binası'nda sağlık kontrolünden geçirildi. Çelik yelek giydirilen Şendoğan P., sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK